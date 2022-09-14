تدرس حكومة دبي زيادة الحصة المطروحة للاكتتاب في شركة سالك الإماراتية للتعرفة المرورية إلى 25% من 20% المحددة سلفا، في ظل الطلب الأقوى من المتوقع على الاكتتاب في أسهم الشركة، بحسب ما نشرته وكالة بلومبرغ يوم الأربعاء نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.

وكانت حكومة دبي قالت سابقا، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) يوم الاثنين، إنها تحتفظ بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، بحسب القانون.

وبدأت يوم الثلاثاء 13 سبتمبر عملية الاكتتاب في أسهم سالك، وسينتهي اكتتاب الأفراد يوم 20 سبتمبر، واكتتاب المستثمرين يوم 21 سبتمبر. ومن المتوقع أن تدرج الشركة في سوق دبي المالي آخر الشهر.

وحددت سالك سعر 2 درهم إماراتي للسهم في الطرح الأولي للشركة، وتستهدف بذلك جمع ما يصل إلى 3 مليارات درهم (817 مليون دولار).

وسالك هي المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في دبي، وهي مملوكة لحكومة دبي بنسبة 100%.

وتشهد الطروحات الحكومية زخم في الإمارات هذا العام، إذ طُرحت هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي، كما طٌرحت "تيكوم" إحدى شركات دبي القابضة، الأداة الاستثمارية لحاكم دبي.



للمزيد: سالك الإماراتية تحدد سعر الطرح عند 2 درهم للسهم

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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