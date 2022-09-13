* تم إضافة تفاصيل

حددت شركة سالك للتعرفة المرورية الإماراتية سعر الطرح للسهم عند 2 درهم (0.54 دولار)، مما يقيم الطرح بنحو 3 مليار درهم (نحو 817 مليون دولار)، بحسب وسائل إعلام محلية نقلا عن إعلان لسالك.

ويبدأ يوم الثلاثاء 13 سبتمبر الاكتتاب في الطرح الأولي لشركة سالك التي تستهدف بيع 1.5 مليار سهم.

وسينتهي اكتتاب الأفراد 20 سبتمبر، واكتتاب المستثمرين 21 سبتمبر. ومن المتوقع أن تدرج في بورصة دبي 29 سبتمبر.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) ووفقا لسعر الطرح، ستبلغ القيمة السوقية لسالك 15 مليار درهم. وقالت الشركة إنها أبرمت اتفاقات استثمار في الطرح العام بقيمة 606 مليون درهم مع عدد من المستثمرين، بحسب وام.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا