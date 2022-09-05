أعلنت شركة سالك لتشغيل وإدارة نظام التعرفة المرورية، دعوة المستثمرين للاكتتاب العام في أسهمهما في طرح 20% من رأسمالها بعدد 1.5 مليار سهم وبقيمة اسمية 0.01 درهم إماراتي، وفق نشرة الطرح التي نشرتها وسائل إعلام محلية يوم الاثنين.

وستبدأ فترة الطرح يوم 13 سبتمبر وتنتهي في 21 سبتمبر.

وتشهد الطروحات الحكومية زخم في الإمارات هذا العام، طُرحت هيئة كهرباء ومياه دبي في سوق دبي المالي، كما طٌرحت "تيكوم" إحدى شركات دبي القابضة، الأداة الاستثمارية لحاكم دبي.

ماذا نعرف عن سالك؟

(وفقا للنشرة)

سالك هي المشغل الحصري لنظام تحصيل التعرفة المرورية في دبي ومملوكة لحكومة دبي بنسبة 100%.

والتعرفة المرورية هي رسوم تبلغ 4 دراهم (1.1 دولار) تدفعها جميع المركبات في دبي، بما فيها سيارات الأجرة، عند مرورها من بوابات التعرفة المرورية (سالك) عبر بطاقة مثبتة على زجاج السيارة.

تتكون حاليا من 8 بوابات لتحصيل التعرفة المرورية.

لا يتطلب استخدام سالك النقود، حيث يمكن خصم التعرفة المرورية تلقائيا من حساب سالك مدفوع مسبقا عبر ملصق بزجاج السيارة الأمامي – يشتريه المستخدم بمجرد تسجيل السيارة في سالك.

لدى سالك 3.6 مليون مركبة مسجلة بينها 1.8 مليون مركبة في دبي، حتى نهاية أبريل 2022.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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