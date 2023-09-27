قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، في بيان يوم الأربعاء، إن مصر ستستورد 200 ألف طن من السكر الخام ستصل إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأرصدة الاستراتيجية للبلاد من السلع الأساسية لتكفي لما لا يقل عن 6 شهور من الاستهلاك، وفق البيان.

يأتي هذا الإعلان بعدما كانت الحكومة المصرية أعلنت، الأسبوع الماضي، تمديد قرار حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 شهور، في وقت تسعى فيه الحكومة لتوفير احتياجات السوق المحلي في ظل صعوبة الاستيراد وتوفير السيولة الدولارية اللازمة له.

وكانت الحكومة حظرت في مارس الماضي تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، على أن تكون وزارة التموين المعنية بتقدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي سيتم تصديرها بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر مراجعتين لبرنامج صندوق النقد الدولي لقرض بـ 3 مليار دولار، وقعته مصر في ديسمبر الماضي وحصلت منه على شريحة واحدة فقط حتى الآن.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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