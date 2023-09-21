مددت مصر يوم الخميس، قرار بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 شهور حسبما نقلت وسائل إعلام عن الجريدة الرسمية، في وقت تسعى الحكومة لتوفير احتياجات السوق المحلي في ظل صعوبة الاستيراد وتوفير الدولارات اللازمة لذلك.

كانت الحكومة حظرت في مارس الماضي تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، على أن تكون وزارة التموين المعنية بتقدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي سيتم تصديرها بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر مراجعتين لبرنامج صندوق النقد الدولي لقرض بـ 3 مليار دولار، وقعته مصر في ديسمبر الماضي وحصلت منه على شريحة واحدة فقط حتى الآن.

وهذا الأسبوع حظرت مصر تصدير البصل لمدة 3 شهور، في وقت تشهد الأسعار ارتفاع كبير في السوق المحلي.

وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس من 36.5% في يوليو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم في المدن 1.6% في أغسطس.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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