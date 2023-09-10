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ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 37.4% في أغسطس من 36.5% في يوليو، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الصادرة يوم الأحد.

وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم في المدن 1.6% في أغسطس.

وتعاني مصر، المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد، من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وصعوبة توفيره، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية للدولة.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري توقعت في أغسطس الماضي أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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