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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأربعاء، الإفراج عن 15 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط بهدف خفض تكلفة البنزين التي أثقلت كاهل الأسر الأمريكية.

وبنهاية 7 أكتوبر الجاري بلغت الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط لدى الولايات المتحدة نحو 408.7 مليون برميل مقابل نحو 593.7 مليون برميل بنهاية ديسمبر 2021 بانخفاض بنحو 185 مليون برميل، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأعلن بايدن، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي نقلتها عدة وسائل إعلام، عن استراتيجية لإعادة ملء المخزون الأمريكي عندما تنخفض الأسعار.

وأضاف أن المصافي تكسب ضعف مكاسبها العادية وهامش فائدة البيع بالتجزئة أكثر من 40% من الهامش الطبيعي، وهو ما يجعل سعر البنزين للمستهلك مرتفع وهو أمر خاطىء.

وشدد على سعيه لخفض أسعار النفط قائلا: "سأفعل كل ما في وسعي لخفض أسعار البنزين".

وأثار قرار لمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" اتخذته مع دول خارج المنظمة من بينها روسيا في ما يُعرف بـ "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط خلال شهر نوفمبر المقبل استياء الولايات المتحدة، ودفع بايدن لإعلان أنه سيعيد تقييم العلاقات الأمريكية السعودية.

ولفت الرئيس الأمريكي، في كلمته الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة بحاجة لزيادة إنتاجها من النفط -الذي يبلغ 12 مليون برميل من النفط يوميا- دون أن يؤثر ذلك على جهود الانتقال للطاقة النظيفة.

وأشار إلى استعداده لإقرار عمليات إفراج إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي، نافيا أن يكون السحب من الاحتياطي الاستراتيجي النفطي لأسباب انتخابية.

وتشهد الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس سيتحدد فيها من يسيطر عليه وكذلك على المجالس التشريعية في الولايات ومكاتب حكام الولايات، سواء كانوا الديمقراطيين أم الجمهوريين.

وقال بايدن، في كملته، إن الولايات المتحدة سوف تستثمر 96 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة، داعيا الكونغرس لتمرير تشريعات التحول إلى الطاقة النظيفة.

وعن أسعار الغاز، قال إنها تراجعت بعد ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، معتبرا أن ذلك يُعد تقدم، لكنه أضاف أنها لا تنخفض بالسرعة المطلوبة وأن الأسر تعاني، لذلك فقد وجه إدارته لخفض التكلفة ودعم أمن الطاقة وتذليل مشكلات الإمدادات.



للمزيد: مسؤول بالخزانة الأمريكية يقول إن واشنطن طمأنت دول أوبك بأن سقف سعر النفط الروسي لن يسري عليها



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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