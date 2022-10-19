قال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية لرويترز إن واشنطن تواصلت مع ممثلي منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لطمأنتهم بأن الخطوات الجديدة التي تتخذها مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى لوضع حد أقصى لسعر النفط الروسي لن يتم فرضها عليهم.

ووفق ما نشرته رويترز الأربعاء، فمن شأن تلك التعليقات تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة والسعودية، حول ما ترى واشنطن أنه تعاون مع روسيا لحرمان الأسواق من الإمدادات والمساهمة في تقويض فاعلية العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وذلك بعد قرار تحالف أوبك+ (أوبك وحلفاؤها) -الذي يضم روسيا- بخفض إنتاج النفط في نوفمبر المقبل.

لكن السعودية ترفض الاتهامات الأمريكية وأكدت مرارا أن قرارها اقتصادي بحت وبإجماع الآراء.

وخفضت أوبك+ إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر المقبل، لكن حجم التخفيض الفعلي المتوقع سيكون في حدود مليون برميل و1.1 مليون برميل يوميا، بالنظر إلى أن معظم دول أوبك+ تنتج فعليا أقل من الحصة المستهدفة بعد الخفض.

وقال المسؤول الأمريكي، في تصريحاته للوكالة، إن فرض حد أقصى للأسعار المقرر في 5 ديسمبر المقبل يستهدف بشكل خاص روسيا لغزوها أوكرانيا ولن يتم تكراره مع منتجين آخرين، في وقت يتسبب فيه تحركهم لكبح الإنتاج في ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن العقوبات الجديدة لا تشير إلى بداية تشكيل تكتل للمشترين لمجابهة تأثير سياسات أوبك على سوق النفط.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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