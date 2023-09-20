تستهدف مصر زيادة المساحة المخصصة لزراعة محصول القمح من 3.2 مليون فدان إلى 3.8 مليون فدان في الموسم الزراعي القادم، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري نقلا عن تصريحات لوزير الزراعة السيد القصير.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. وتعاني من أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى غلاء شديد في أسعار الحبوب وهروب الأموال الساخنة التي كانت تعتمد عليها البلاد لاستيراد معظم احتياجاتها من السلع الغذائية والحبوب.

وبحسب تصريحات الوزير سيتم أيضا زيادة المساحات المزروعة من عدة سلع الموسم القادم وستكون كالآتي: الذرة من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان، القطن من 250 إلى 350 ألف فدان، فول الصويا من 150 إلى 250 ألف فدان وعباد الشمس من 90 إلى 150 ألف فدان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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