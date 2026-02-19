أعطت شركة مبادلة للاستثمار، ومقرها أبوظبي، دفعة جوهرية لحصتها في صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) المتداول في البورصة التابع لشركة بلاك روك، حيث أظهرت الإفصاحات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للربع الرابع من عام 2025، ملكيتها لـ 12.7 مليون سهم بقيمة 630.6 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2025.

وتمثل هذه الحصة زيادة بنسبة 46% عن حصة صندوق الثروة السيادي البالغة 8.7 مليون سهم في صندوق IBIT، والتي سبق الإعلان عنها في 30 سبتمبر.

ولم تكن مبادلة شركة الاستثمار الوحيدة من أبوظبي المدرجة في الإفصاحات، حيث تم الكشف عن امتلاك شركة الوردة للاستثمارات (RSC) أيضا حصة بقيمة 408 ملايين دولار في سوق البتكوين الفوري، تمثل 8.2 مليون سهم.

وبالتالي، تبلغ قيمة حصة المستثمرين من أبوظبي مجتمعين 1.386 مليار دولار في صندوق IBIT المتداول في البورصة.

ويأتي توقيت هذه الاستثمارات في الربع الرابع من العام الماضي في أعقاب انهيار سوق العملات الرقمية في 10 أكتوبر، حيث تم محو ما يقرب من 19 مليار دولار من المراكز ذات الرافعة المالية في غضون ساعات.

يُعد قيام مستثمرين من أبوظبي بزيادة استثماراتهما في الأصول الرقمية جزء من استراتيجية مُحكمة، وذلك في أعقاب صفقة الاستثمار التاريخية التي بلغت قيمتها ملياري دولار بين MGX وBinance، والتي أُعلن عنها في مارس من العام الماضي.

وقد أصبحت MGX، التي تأسست عام 2024 بدعم من G42 ومبادلة، مساهم ثانوي بعد استثمارها في العملات المستقرة.

