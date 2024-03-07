*تم التحديث بتفاصيل عن أداء السوق السوداء

لا يزال سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر يتداول في مستويات بين 51 و52 جنيه للدولار الواحد الخميس، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف، في اليوم التالي لتعويم الجنيه بعد قرار استثنائي من المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة وطرح شهادات ادخار وزيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي.

للمزيد من التفاصيل عن قرارات وأحداث الأربعاء: تعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة واتفاق ب8 مليار دولار مع صندوق النقد

ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمي نحو 49.5 جنيه للدولار في المتوسط، بعد تعويم للعملة الأربعاء تم بعد شهور من استقرار سعر الصرف الرسمي عند 30.9 جنيه للدولار.

وقال أحد المتداولين بمصر، إن حالة من الترقب تسود السوق، وأن المتعاملين ينتظرون إجراءات البنوك ومدى قدرتها على تلبية الطلب من الدولار خلال الأسبوع المقبل.



وأشار إلى أن التسعير المتداول للجنيه في السوق السوداء هو عبارة عن عروض مقدمة للتعاملات لكنها تختلف في حالة التنفيذ حسب حاجة المشتري لتوفير الدولار بسرعة وحاجة البائع لتوفير عملة محلية، وهو ما يجعل سعر التنفيذ خاصة في الأرقام الصغيرة أقل. وبعيدا عن هاتين الحالتين تسود حالة من الهدوء والترقب.

وقد هبط الدولار في السوق الموازية بشكل كبير خلال الأيام الماضية من مستوى 60 جنيه كرد فعل على إعلان الحكومة توقيع صفقة مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة.

وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرا عن اكتمال وصول الدفعة الأولى من مشروع رأس الحكمة البالغة 15 مليار دولار - منها 5 مليار دولار وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري - من قيمة الصفقة البالغة 35 مليار دولار، على أن تحصل خلال شهرين على باقي قيمة الصفقة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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