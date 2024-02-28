تراجع سعر تداول الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية صباح الأربعاء بشكل طفيف لكنه لا يزال متماسك فوق 51 جنيه للدولار مع ترقب خفض جديد للعملة المحلية في البنوك.

الخفض المحتمل للجنيه، يغذيه تراجع سعر السوق السوداء من مستويات تاريخية وصلت إلى 70 جنيه للدولار الواحد، قبل أن يهبط مع توقيع مصر شراكة إماراتية لتطوير مشروع رأس الحكمة بتدفقات تصل إلى 35 مليار دولار وانتعاش المعنويات بشأن مراجعة برنامج البلاد مع صندوق النقد الدولي.

وتترقب مصر هذا الأسبوع تسلم الدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة -التي أُعلن عنها يوم الجمعة الماضي- البالغة 15 مليار دولار، منها 5 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري.

وفي تصريحات لرويترز الثلاثاء، توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا اكتمال مراجعة برنامج قرض لمصر خلال أسابيع. وحصلت مصر على شريحة واحدة من قرض بـ 3 مليار دولار وقعته مع الصندوق في ديسمبر 2022.

وتراجع سعر بيع الدولار في السوق الموازية بحلول الساعة العاشرة صباح الأربعاء، إلى نحو 51.56 و51.61 جنيه للدولار في المتوسط مقابل نحو 51.69 جنيه للدولار في المتوسط يوم الثلاثاء.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند نحو 30.9 جنيه للدولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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