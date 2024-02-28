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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن مصر تلقت جزء من قيمة صفقة مشروع رأس الحكمة الذي وقعته مع الإمارات.

وجاءت تصريحات الرئيس - الذي لم يحدد قيمة الأموال التي تلقتها البلاد - خلال فعالية لذوي الهمم، تم بثها على فضائية إكسترا نيوز المصرية.

وقال السيسي عن مشروع رأس الحكمة، إن الأرقام التي أعلنت للمشروع وصلت بالفعل "وصلت إمبارح والنهاردة دخل جزء منها للبنك المركزي ويوم الجمعة فيه زيه،" لكنه لم يحدد قيمة المبلغ الذي تلقاه المركزي أو الجزء المرتقب يوم الجمعة.

وكان من المقرر أن تحصل مصر على 15 مليار دولار من قيمة الصفقة هذا الأسبوع منها 5 مليار دولار ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري.

وخصصت مصر، 170.8 مليون متر مربع لإقامة مشروع رأس الحكمة الجديدة، بعد أن وقعت الحكومة يوم الجمعة الماضي، صفقة وصفتها بأنها "أكبر صفقة استثمار مباشر" مع تحالف بقيادة شركة ADQ الاستثمارية الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة الساحلية السياحية بقيمة 35 مليار دولار، تتوقع مصر أنها ستساعد في معالجة أزمة السيولة الدولارية التي تعاني منها.

"مش سهل أبدا إن حد يحط 35 مليار دولار في شهرين، مفيش في العالم كده.. وده شكل من أشكال المساندة والوقوف والدعم بشكل واضح والقرار اتاخد في ثانية ومن غير إحراج ولا أي حاجة،" وفق ما قاله السيسي.

وأكد السيسي على شكل الشراكة والمشروع ومساحته والإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الشهور والسنوات القليلة القادمة ليكون هذا المشروع "أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط.. احنا بنتكلم على حاجة فيها حياة مستمرة على مدار السنة بالكامل".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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