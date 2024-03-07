* تم التحديث بتغيير سعر الدولار الجمركي

تداول الجنيه المصري عند نحو 49.5 للدولار في السوق الرسمي في بداية تعاملات الخميس، نفس مستوى إغلاق الأربعاء، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وهذا بعد يوم حافل سمحت فيه مصر بخفض سعر صرف الجنيه في السوق الرسمي مقابل الدولار إلى نحو 49.5 جنيه للدولار - من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور - بعد أن تخطى في وقت سابق من يوم الأربعاء 50 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

أظهر موقع مصلحة الجمارك المصرية تعديل سعر الدولار الجمركي إلى 49.57 جنيه من 30.96 جنيه. والدولار الجمركي هو السعر المستخدم للمعاملات الجمركية.

وتضمن الأربعاء أيضا الإعلان عن اتفاق لزيادة قرض مصر من صندوق النقد الدولي إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار، مع إمكانية الحصول على قرض آخر في حدود مليار دولار للاستدامة البيئية، ليصل إجمالي ما قد تحصل عليه مصر إلى 9 مليار دولار.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بـ 6% في اجتماع مفاجئ صباح الأربعاء.

للمزيد وردود فعل السوق: مصر: تعويم الجنيه، ورفع أسعار الفائدة واتفاق ب8 مليار دولار مع صندوق النقد

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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