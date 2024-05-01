أصدرت محكمة أمريكية، الثلاثاء، حُكم بالسجن لمدة 4 أشهر على تشنغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس Binance ومؤسسها ( المعروف بـ CZ) بعد نحو شهر من حكم أكبر صدر ضد أحد أبرز شخصيات سوق العملات المشفرة.

ومارس الماضي، قضت محكمة أمريكية على الرئيس التنفيذي السابق لمنصة FTX للعملات المشفرة سام بانكمان فرايد بالسجن لمدة 25 عام في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ، بعد إدانته بسرقة 8 مليار دولار من عملاء منصته التي أسسها عام 2019 لكنها واجهت أزمة سيولة وتقدمت بطلب لإعلان الإفلاس في 2022.

ومنصة بينانس للعملات المشفرة هي الأشهر والأكبر في العالم من حيث حجم التداول، وواجهت سلسلة من أزمات متلاحقة ومساءلات قانونية حيث رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) في مارس 2023 دعوى قضائية ضدها ومؤسسها بتهمة الاحتيال عمدا على القوانين الأمريكية.

وفي نوفمبر الماضي، توصلت بينانس لتسوية مع السلطات الأمريكية تضمنت دفع غرامات مالية، واستقالة تشينغبينغ من منصب الرئيس التنفيذي، وتم تعيين ريتشارد تنغ، الرئيس العام السابق للأسواق الإقليمية بالشركة في منصب الرئيس التنفيذي خلفا له.

والثلاثاء، تم الحكم على تشينبنغ بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد اعترافه بالذنب في انتهاك القوانين الأمريكية ضد غسيل الأموال، بعد أيام من مطالبة المدعين الأمريكيين بسجنه لـ 3 سنوات.

وقال المدعون، في ملف تم تقديمه الأسبوع الماضي، إن الحكم على تشاو بضعف الحد الأقصى الموصى به بموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية، وهو 18 شهر، "سيعكس حجم انتهاكاته المتعمدة، ويرسل رسالة مفادها أن الخيار الصحيح، في كل مرة، هو الامتثال للقانون،" وفق رويترز.

وتتعلق الاتهامات التي واجهتها المنصة ومؤسسها، بعدم الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع جماعات إرهابية، وأن الاهتمام انصب على الربح كأولوية على حساب الامتثال للقوانين الأمريكية والالتزام بالقواعد التنظيمية.

ومع الاهتمام بتحقيق الأرباح، لم تطلب المنصة من العملاء تقديم معلومات للتحقق من هويتهم قبل التداول وفشلت في تنفيذ إجراءات الامتثال الأساسية المصممة لمنع وكشف تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، فيما أشارت تقديرات إلى أن المنصة عالجت ما لا يقل عن 10 مليار دولار من مدفوعات المجرمين والشركات التي تسعى إلى التهرب من العقوبات الأمريكية.

وأقر تشاو بخطئه وقال "فشلت في تنفيذ برنامج مناسب لمكافحة غسيل الأموال... أدرك الآن خطورة ذلك الخطأ".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا