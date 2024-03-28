تشهد حركة الدولار تذبذب في السوقين الرسمية والموازية بمصر بتعاملات نهاية الأسبوع، فيما تترقب الحكومة الدفعة الثانية من تدفقات مستحقات مشروع رأس الحكمة، الذي تعول عليه لدعم مواردها الدولارية.

وتداول الدولار في السوق الموازية صباح يوم الخميس بين نحو 48.85 و 48.90 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعر الصرف في السوق الرسمية فسجل بين 47.23 و 47.33 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وتسعى مصر لجذب تدفقات من العملة الصعبة، لتخفيف حدة أزمة سيولة دولارية عانت منها منذ الحرب الروسية الأوكرانية وفاقتمها الحرب في غزة والتي أدت لتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر، إضافة لتأثر قطاع السياحة وإيراداته.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان الأربعاء، إن بلاده ستتسلم الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة - البالغة 20 مليار دولار – خلال أسابيع.

ووقعت مصر والإمارات مؤخرا اتفاقية استثمار لتطوير مدينة سياحية ساحلية على البحر الأبيض المتوسط بمنطقة رأس الحكمة، وبلغت قيمة الصفقة 35 مليار دولار، وحصلت مصر بالفعل على الدفعة الأولى منها البالغة 15 مليار دولار.

وكان سعر الدولار في السوق الموازية قد وصل إلى مستوى 70 جنيه في وقت سابق من العام، كان حينها السعر الرسمي نحو 30.9 جنيه قبل أن يسمح البنك المركزي بخفض للجنيه مؤخرا قلص هذه الفجوة.

وجاء خفض الجنيه بدعم من تدفقات الدفعة الأولى من الصفقة الإماراتية واتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي لزيادة قيمة قرض مصر الموقع في ديسمبر 2022 من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا