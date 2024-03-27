قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في بيان الأربعاء، إن بلاده ستتسلم الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة - البالغة 20 مليار دولار – خلال أسابيع.

ووقعت مصر والإمارات مؤخرا اتفاقية استثمار لتطوير مدينة سياحية ساحلية على البحر الأبيض المتوسط بمنطقة رأس الحكمة، وبلغت قيمة الصفقة 35 مليار دولار، وحصلت مصر بالفعل على الدفعة الأولى منها البالغة 15 مليار دولار.

"سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية للمشروع (رأس الحكمة)، كما يتم حاليا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى،" وفق ما نقله البيان عن مدبولي.

وتسعى مصر لجذب تدفقات من العملة الصعبة، لتخفيف حدة أزمة سيولة دولارية عانت منها منذ الحرب الروسية الأوكرانية وفاقتمها الحرب في غزة والتي أدت لتراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات في البحر الأحمر، إضافة لتأثر قطاع السياحة وإيراداته.

وقال مدبولي، وفق البيان، إن الحكومة، بمختلف وزاراتها، تعمل حاليا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة من خلال تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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