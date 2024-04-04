تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية في مصر، بشكل طفيف بتعاملات يوم الخميس، مع إعلان قفزة الاحتياطي الأجنبي بأكثر من 5 مليار دولار في مارس الماضي، الذي شهد خفض رسمي للجنيه بدعم صفقات وتمويلات.

وبحلول الساعة 11 صباح الخميس بتوقيت القاهرة، تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بين 46.8 و 47.35 جنيه للدولار، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعر صرف الدولار في السوق الرسمية فبلغ بحلول التوقيت نفسه ما بين 47.30 و 47.39 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن، أي بزيادة طفيفة مقارنة بإغلاق الأربعاء.

وتتقلص فجوة تسعير الدولار في مصر بين السوقين الرسمية والموازية - التي تفاقمت لحد الضعف في بداية هذا العام - وسط ترقب لتدفقات كبيرة لمصر خلال الشهر الجاري، بينها دفعة من قرض صندوق النقد الموسع والشريحة الثانية لاتفاقية تطوير رأس الحكمة.

وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار - تضمنت تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه- فيما تتوقع الحكومة الحصول على الدفعة الثانية بقيمة 20 مليار دولار من الصفقة في غضون أسابيع.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، ووافق عليه المجلس التنفيذي نهاية مارس.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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