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ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مارس الماضي بأكثر من 5 مليار دولار ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين، في ظل دعم تلقته التدفقات الدولارية للبلد مؤخرا.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، صدرت يوم الأربعاء، أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع بنهاية مارس 2024 إلى 40.36 مليار دولار من 35.31 مليار دولار بنهاية فبراير السابق له.

وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ فبراير 2022، وفق بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ.

وكانت مصر تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي أدت لخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية لمصر. وتسببت أزمة السيولة تلك في تفاقم الفجوة بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية وفي ارتفاعات كبيرة في معدل التضخم بالبلد.

لكن صفقة بقيمة 35 مليار دولار لمشروع بمنطقة رأس الحكمة أبرمتها مصر مع الإمارات في فبراير الماضي عززت التدفقات الدولارية للدولة، مع تلقيها دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار، منها 5 مليار دولار كانت وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري تم تحويلها لجنيه.

فيما تنتظر الحكومة تلقي الدفعة الثانية من الصفقة البالغة 20 مليار دولار خلال أسابيع.

ووفرت أموال الصفقة الغطاء الدولاري الذي تحتاجه مصر لاتخاذ قرار في مارس الماضي بالسماح بخفض قيمة العملة المحلية -وهو كان مطلب متكرر من صندوق النقد للحد من استنزاف احتياطيات البلد- عن مستوى 30.9 جنيه للدولار إلى نطاق 47 جنيه حاليا.

وفي أعقاب قرار خفض العملة -الذي تزامن مع رفع الفائدة بـ 600 نقطة أساس- توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

كما حصلت مصر على تعهدات تمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بحوالي 14 مليار دولار ستتلقاها على مدار السنوات المقبلة.

ويتخطى إجمالي الاستثمارات والتعهدات والتمويلات التي أُعلن عنها لمصر خلال الفترة الماضية الـ 50 مليار دولار.

وعززت تلك التدفقات والتعهدات التوقعات بشأن اقتصاد مصر واحتياطيها من النقد الأجنبي، إذ توقع بنك غولدمان ساكس ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي للدولة إلى أكثر من 60 مليار دولار بحلول نهاية 2027.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فقد شهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة بوتيرة قياسية في مشتريات المستثمرين للسندات المحلية لمصر، في ظل العوائد المرتفعة وقيمة الجنيه المنخفضة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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