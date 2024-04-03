واصل سعر الدولار تحركاته الطفيفة في السوقين الموازية والرسمية بمصر الأربعاء، بعد أن تقلصت الفجوة السعرية بين السوقين بعد مرور نحو شهر على خفض رسمي للجنيه مطلع مارس الماضي.

وبحلول الساعة العاشرة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بمصر بين 46.80 و 47.16 جنيه للدولار، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما بلغ سعر صرف الدولار في السوق الرسمية بحلول التوقيت نفسه ما بين 47.12 و 47.22 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

وتسود توقعات إيجابية بشأن التدفقات والسيولة الدولارية لمصر بعد تدفقات صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وتعهدات دولية لمصر بمليارات الدولارات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تخلي مواطنين عن الدولار مؤخرا لصالح البنوك والصرافات بدلا من السوق الموازية.

وكان سعر الدولار وصل في السوق السوداء إلى 70 جنيه فيما كان السعر الرسمي نحو 30.9 جنيه.

وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار - تضمنت تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى جنيه- فيما تتوقع الحكومة الحصول على الدفعة الثانية من الصفقة في غضون أسابيع.

وبعد خفض الجنيه، توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، ووافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق الجمعة الماضية.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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