نقلت وكالة رويترز، عن دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء أن مجموعة الدول السبع تفكر في تحديد سقف سعر الخام الروسي الذي ينقل عبر السفن بين 65 إلى 70 دولار للبرميل.

ومن المقرر أن تطبق مجموعة السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة، وكذلك الاتحاد الأوروبي بأكمله وأستراليا، سقف على أسعار صادرات النفط الروسية التي تنقل عن طريق السفن في 5 ديسمبر، ضمن عقوبات اتخذتها ضد موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

ووفقا لرويترز، تنقسم آراء دول الاتحاد الأوروبي حول النطاق السعري للسقف.

ويناقش سفراء دول الاتحاد اقتراح دول مجموعة السبع ومن المتوقع أن يتوصلوا لموقف مشترك بنهاية اليوم.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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