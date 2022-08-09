قالت شركة شيميرا للاستثمار في بيان عبر موقعها يوم الثلاثاء إنها أتمت صفقة الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة بلتون المالية.

ودفعت شيميرا 1.485 جنيه (0.08 دولار) للسهم لشراء الحصة التي تبلغ 55.9% من بلتون.

وتُقدر الصفقة بـ 384.8 مليون جنيه (20 مليون دولار)، بحسب بيان من البورصة صدر يوم تنفيذ عملية الشراء في 4 أغسطس.

وفي اجتماع لمجلس الإدارة عقدته شيميرا يوم 8 أغسطس، أشارت الشركة إلى تعيين داليا خورشيد -وزيرة الاستثمار المصرية السابقة- في منصب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون.

وشيميرا هي شركة استثمارية خاصة مقرها أبو ظبي وتتولى إدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات المحلية والعالمية، أما بلتون فتأسست في 2006 وتقدم الخدمات المالية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

للمزيد: البورصة المصرية: 259.1 مليون سهم من "بلتون" استجابت لعرض استحواذ "شيميرا"

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا