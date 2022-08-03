أعلنت البورصة المصرية، في بيان يوم الأربعاء، استجابة 259.1 مليون سهم من أسهم شركة بلتون المالية المصرية لعرض استحواذ شركة شيميرا الإماراتية، وذلك من إجمالي 417.1 مليون سهم تشكل 90% من رأسمال بلتون.

وقالت البورصة، في بيانها، إن عدد الأسهم التي استجابت للعرض هو "كمية مبدئية".

واقتنصت شيميرا عبر شركتها التابعة شركة "شيمبي 1 انفستمنت" صفقة بلتون بعدما تقدمت بعرض أعلى من آخر قدمه تحالف مستثمرين، إذ عرضت شيميرا سعر 1.485 جنيه مصري (0.078 دولار) للسهم، مستهدفة الاستحواذ على 90% من أسهم بلتون وبحد أدنى 236.4 مليون سهم بنسبة 51% من أسهم رأسمال بلتون.

وأواخر يوليو الماضي، وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم المالية القابضة المصرية -التي تمتلك 55.9% من رأسمال بلتون- بالإجماع على الاستجابة لعرض الشراء المقدم من شيميرا لشراء كل أو بعض أسهم بلتون.

وأوراسكوم المالية هي إحدى استثمارات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

باستثناء أوراسكوم...هل استجاب أحد؟

عدد الأسهم التي أعلنت البورصة المصرية استجابتها للعرض يبدو هو نفسه عدد ما تمتلكه أوراسكوم المالية القابضة من أسهم في بلتون، ما يعني عدم استجابة المستثمرين الآخري لعرض شيميرا، بحسب عمرو الألفي المحلل المالي بزاوية عربي ورئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

وبلغ عدد الأسهم المستجيبة للعرض 259,121,821 سهم، في حين يبلغ عدد الأسهم التي أصدرت أوراسكوم لها أمر بيع 259,121,683 سهم في بلتون، ما يعني أن هناك 138 سهم استجابت لعرض شيميرا من خارج أوراسكوم.

وأرجع الألفي عزوف المستثمرين الآخرين عن العرض إلى رؤيتهم أن السهم قيمته أكبر من العرض، خاصة أن شيميرا ستعمل على زيادة قيمة الشركة وتحقيق عائد على استثمارها، وهو ما تعكسه أسعار سهم بلتون التي تتداول بنحو 19% أعلى من سعر السهم، إذ أغلق عند 1.76 جنيه (0.09 دولار) مقابل 1.48 جنيه (0.078 دولار) سعر العرض.

نبذة عن بلتون

تعمل بلتون في السمسرة في الأوراق المالية وإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار وأنشطة بنوك الاستثمار والتأجير التمويلي والتمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي.

وبلغ إجمالي أصولها 1.94 مليار جنيه (101.7 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من 2022، وحققت صافي ربح 3.8 مليون جنيه (199.2 ألف دولار) خلال الفترة نفسها.

وتدير الشركة أصول تتخطى 26 مليار جنيه (نحو 1.4 مليار دولار)، وأدارت عمليات اندماج واستحواذ وصفقات في سوق المال تزيد عن 110 مليار جنيه (5.8 مليار دولار).





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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