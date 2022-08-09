· استحوذت شيميرا على حصة 55.9% من بلتون المالية القابضة

· تأتي الخطوة في إطار خطط الشركة لتعزيز تواجدها على الساحة الإقليمية وتنمية نطاق أعمالها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

· تعيين معالي داليا خورشيد رئيسًا تنفيذيًا لشركة بلتون

أبو ظبي : أعلنت شركة شيميرا للاستثمار ذ.م.م.، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها أبو ظبي وتتولى إدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات المحلية والدولية، عن إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 55.9% من شركة بلتون المالية القابضة ش.م.م. ومقرها مصر (المعروفة باسم: بلتون المالية)، وذلك بسعر 1,485 جنيه للسهم. وتأتي الصفقة في إطار استراتيجية شيميرا الهادفة إلى تطوير الاستثمارات القادرة على توليد القيمة وتنمية تواجدها على الساحة الإقليمية.

وعقب اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد في 08 أغسطس 2022 ، أعلنت الشركة عن تعيين معالي داليا خورشيد رئيسًا تنفيذيًا لشركة بلتون، حيث تحظى بخبرة واسعة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الدولية وتمويل الشركات.

جدير بالذكر أن شركة "بلتون" تأسست عام 2006 لتقديم الخدمات المالية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يركز عملها على تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة وإدارة الأصول وبحوث الأسهم، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية غير المصرفية ومنها التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي وأنشطة رأس المال المخاطر. وتعد بلتون إحدى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية ويتم تنظيمها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وفي هذا السياق أوضح سيد بصر شُعيب رئيس مجلس إدارة شركة شيميرا للاستثمار، أن خطوة الاستحواذ تتماشى بشكل مباشر مع رؤية واستراتيجية الشركة للتوسع على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن الشركة تتطلع إلى توليد القيمة خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ خطة تحولية طموحة تستهدف دعم نمو "بلتون" وتعزيز ربحيتها. وأكد على ثقته في أن تكليف معالي داليا خورشيد بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون سيساهم بشكل فعال في إعادة بناء الشركة كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي تعليقها على تكليفها بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون، قالت معالي داليا خورشيد، "أود أن أعرب عن بالغ اعتزازي بتولي قيادة تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي لشركة بلتون، وأنا على ثقة تامة في قدرتنا على إعادة هيكلة الشركة لتصبح أحد الكيانات الرائدة في المنطقة ومركزًا لجذب الاستثمارات الدولية. كما نستهدف حاليًا استحداث ثقافة عمل بالشركة تتميز بأدائها القوي وتركز على خلق وتعظيم القيمة لجميع الأطراف ذات العلاقة من العملاء وفريق العمل والمساهمين، سعيًا لضمان مستقبل الشركة والتأكد من استدامة نمو أعمالها".

وقد قام مكتب معتوق بسيوني والحناوي للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني لشركة شيميرا في تنفيذ الصفقة.

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عن شركة شيميرا للاستثمار (ذ.م.م.)

تأسست شيميرا للاستثمار ذ.م.م. عام 2007، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها أبو ظبي. وتتولى الشركة إدارة محفظتها الاستثمارية الخاصة المتنوعة والتي تشمل أسهم مدرجة وغير مدرجة في أسواق المال المحلية والإقليمية. وتتطلع الشركة إلى خلق وتنمية استثماراتها الخاصة عبر توظيف رأسمالها بفرص النمو الجذابة وفقًا لمنهجها الاستثماري ومبادئها الأساسية. شيميرا للاستثمار هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة «Royal Group» في أبو ظبي، وهي تكتل استثماري يضم أكثر من 60 شركة قوامها 20 ألف موظف، حيث تتركز استثماراتها في مجموعة متنوعة من القطاعات المحورية مثل قطاع العقارات، والتشييد والبناء، والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، والأغذية والمشروبات، والضيافة، والطيران، والرعاية الصحية، والاستثمارات المتنوعة.

للاستعلام والتواصل:

شيميرا للاستثمار ذ.م.م.

ماري بجويلهان

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