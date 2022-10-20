طرحت المؤسسة العامة للحبوب السعودية - المشتري الحكومي للقمح في المملكة - يوم الخميس، مناقصة لاستيراد 535 ألف طن من القمح للتوريد بين مارس وأبريل 2023، وهي المناقصة الخامسة لهذا العام، وفقا لبيان نشرته المؤسسة.

وتعتبر المناقصة ضمن خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الاستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن، وفقا لما قاله أحمد بن عبدالعزيز الفارس، محافظ المؤسسة في البيان.

وأضاف الفارس أن الكمية المستوردة ستوزع على ميناء جدة و"ميناء ينبع التجاري" ويقع كلاهما غرب السعودية وميناء الدمام شرق المملكة وميناء جازان في الجنوب.

كانت المؤسسة اشترت 556 ألف طن من القمح، في المناقصة السابقة، من 4 مناشئ بمتوسط سعر 371.61 دولار للطن.

للمزيد: المؤسسة العامة للحبوب السعودية تشتري 556 ألف طن من القمح

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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