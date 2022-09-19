أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية -المشتري الحكومي للقمح- يوم الاثنين عن شراء 556 ألف طن من القمح من 4 مناشئ عبر ترسية ما اعتبرته الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام.

ومن المتوقع أن تصل شحنات القمح بين نوفمبر 2022 - فبراير 2023 من أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود، بحسب بيان نشرته المؤسسة على موقعها.

وأظهرت المؤسسة في جدول أن متوسط سعر القمح في المناقصة بلغ 371.61 دولار للطن.

وفي البيان، قال محافظ المؤسسة أحمد الفارس إن "التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح."

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا