زادت صادرات السعودية من النفط الخام بنحو 120 ألف برميل يوميا خلال سبتمبر الماضي لتصل إلى 7.721 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى في 29 شهر، فيما تراجع الإنتاج بنحو 10 آلاف برميل يوميا إلى 11.041 مليون برميل في اليوم، بحسب قاعدة البيانات المشتركة "جودي".

وسجلت صادرات نفط الخام السعودي 7.601 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وانخفض إنتاج السعودية من النفط خلال سبتمبر ل 11.041 مليون برميل يوميا مقابل 11.051 مليون برميل في أغسطس.

و قاعدة البيانات المشتركة التي تُعرف بـ "جودي" تضم منظمات من بينها أوبك ووكالة الطاقة الدولية.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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