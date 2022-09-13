أبقت منظمة أوبك المصدرة للنفط على توقعاتها بأن ينمو الطلب على النفط بقوة هذا العام والعام المقبل، وفقا لتقرير شهري نشرته يوم الثلاثاء.

ومن حيث الطلب، لم تعدل أوبك من توقعات الشهر الماضي وقالت إن مستويات نمو الطلب لا تزال "سليمة" بمقدار 3.1 مليون برميل يوميا في 2022 و2.7 مليون برميل يوميا في 2023.

وأضافت في التقرير أن الأداء الاقتصادي للدول الأكثر استهلاكا للنفط واحتمال تحسن قيود ترتبط بكوفيد 19 وتراجع حالة الغموض الجيوسياسية كلها عوامل من شأنها أن تدعم الطلب على النفط عام 2023.

وارتفع انتاج النفط لدول المنظمة الـ13 في أغسطس بمقدار 618 ألف برميل في اليوم مقارنة بشهر يوليو ليصل إلى 29.65 مليون برميل يوميا بفضل زيادة إنتاج ليبيا والسعودية، بحسب أوبك التي أرجعت أرقامها إلى مصادر ثانوية.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا