توقعت منظمة أوبك - والتي تضم مجموعة من أكبر مصدري النفط وعلى رأسهم السعودية - زيادة الطلب العالمي على النفط إلى 110 مليون برميل يوميا وأن يرتفع إجمالي الطلب على الطاقة بشكل عام بنحو 23 % بحلول عام 2045، وفق ما أوردته رويترز الاثنين نقلا عن تصريحات هيثم الغيص الأمين العام للمنظمة.

وكانت أوبك، في تقريرها الشهري يونيو الحالي، قد توقعت أن ينمو الطلب بمقدار 2.35 مليون برميل يوميا، مقابل 2.33 مليون برميل يوميا في تقديرات الشهر الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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