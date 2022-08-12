يتداول النفط يوم الجمعة قريبا من مستوى الـ 100 دولار للبرميل، فيما لا يزال يسيطر الغموض والتخبط بشأن الطلب على الأسواق.

وبعد تراجع خام برنت القياسي العالمي في بداية تعاملات الجمعة، ارتفع الخام بنحو 0.25% إلى نحو 99.85 دولار للبرميل، بحلول الساعة 11:30 بتوقيت دبي، بحسب بيانات ريفينيتيف.

ويأتي هذا وسط تباين في التوقعات بشأن الطلب على النفط في 2022، ففي حين رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب على النفط للعام الجاري، خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) توقعاتها للطلب للعام نفسه.

وتحركات أسعار النفط تأتي بالتزامن مع انحسار المخاوف من أن يقيد كل من التضخم وأسعار الفائدة المرتفعين النمو الاقتصادي والطلب على النفط ما قد يؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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