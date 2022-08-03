وافق تحالف دول أوبك + المصدرة للبترول على زيادة الإنتاج في سبتمبر بمقدار 100 ألف برميل يوميا، بحسب بيان صدر بعد اجتماع وزاري يوم الأربعاء.

وأشار البيان إلى ضرورة استعمال الطاقة الفائضة المحدودة للغاية بحذر.

ومن المقرر أن تجتمع دول التحالف التي تضم روسيا في 5 سبتمبر، بحسب البيان.

تعتبر السعودية والإمارات والكويت من الدول الوحيدة داخل المجموعة القادرة على زيادة إنتاج النفط نظرا لطاقة الاحتياط ولكن تفضل الدول استخدام هذه الطاقة الفائضة في حال دعت الحاجة لذلك واستجابة لأساسيات السوق من حيث العرض والطلب.

على مدى عدة أشهر طلبت الولايات المتحدة - التي شهدت أسعار بنزين مرتفعة وتعاني من مستويات تضخم قياسية - من دول أوبك بلس - والتي تتضمن مجموعة من الدول منها السعودية والإمارات - زيادة الإمدادات ورحبت في يونيو بقرار المجموعة بتسريع وتيرة زيادة الإنتاج.

(إعداد: شيماء حفظي وريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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