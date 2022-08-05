ارتفعت أسعار النفط قليلا في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة بعد أن سجلت في الجلسة الماضية أدنى مستوياتها منذ ما قبل الحرب الروسية-الأوكرانية التي بدأت في 24 فبراير.

وارتفع كل من خام برنت 0.1% إلى 94.25 دولار للبرميل وخام غرب تكساس 0.3% إلى 88.81 دولار للبرميل، حسب رويترز.

تعرضت أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع مع تجدد قلق الأسواق من تأثير التضخم على النمو الاقتصادي والطلب.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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