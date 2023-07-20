قال وزير التموين المصري علي المصيلحي في تصريحات نقلتها رويترز الخميس أن مصر ستوقع اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل عمليات شراء الحبوب من شركة الظاهرة الزراعية ومقرها أبوظبي.

ويعمل صندوق أبوظبي للتنمية في تقديم وتيسير قروض ودعم للمشروعات التنموية.

وأعلنت روسيا هذا الأسبوع وقف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مع انتهاء فترة سريانه في 17 يوليو، والذي من المتوقع أن يؤثر بالسلب على مصر.

وقال الوزير إن احتياطيات القمح لمصر - التي تعد أكبر مستورديه في العالم - تكفي لخمسة أشهر.

وأوضح أنه تم توريد 3.8 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم الحصاد. كما أضاف أن احتياطيات مصر من الزيوت النباتية تكفي ل4.3 شهر.

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(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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