 

(إعداد: أماني رضوان، وتعمل أماني أيضا في جريدة البورصة المصرية)

(تحرير: ريم شمس الدين للتواصل:  rim.shamseddine@refinitiv.com )

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