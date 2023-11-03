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رفعت مصر سعر بيع البنزين بأنواعه في السوق المحلي بنسب تتراوح بين 8.7% و14.3%، وفقا لما نقلته فضائية إكسترا نيوز، في ساعة مبكرة يوم الجمعة. ولم يتضمن القرار الذي نقلته القناة عن الجريدة الرسمية تعديل أسعار السولار ما يعني تثبيته.

وتعاني مصر التي تواجه أزمة سيولة لاعتمادها بشكل كبير على استيراد المنتجات البترولية، فيما تعتزم وقف استيراد المنتجات البترولية بداية من العام المقبل. وتطبق آلية لتسعير المنتجات البترولية تعرف بآلية التسعير التلقائي تأخذ في الاعتبار أسعار الخام عالميا وسعر صرف العملة الأجنبية في محاولة لخفض دعم الوقود بالموازنة.

وكانت آخر مرة حركت الحكومة أسعار المنتجات البترولية في مايو الماضي، ولم تغير وقتها أسعار البنزين ورفعت سعر السولار فقط.

ووفق ما نقلته إكسترا نيوز، فإن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار واكتفى بالبنزين "حرصا على محدودي الدخل".

وستصبح الأسعار الجديدة للبنزين:

- لتر البنزين 80 عند 10 جنيه بدلا من 8.75 جنيه مما يعني زيادته 14.3%.

- لتر بنزين 92 عند 11.5 جنيه بدلا من 10.25 جنيه بارتفاع نسبته 12.2%.

- لتر بنزين 95 عند 12.5 جنيه بدلا من 11.5 جنيه بزيادة 8.7%.

- لتر السولار عند 8.25 جنيه.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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