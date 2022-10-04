قال وزير النفط الكويتي محمد الفارس يوم الثلاثاء إن تحالف أوبك بلس سيتخذ القرار المناسب لضمان إمدادات الطاقة بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن لسانه.

تجتمع دول المجموعة التي تضم دول أوبك ودول من خارج المنظمة كروسيا في فيينا حضوريا للمرة الأولى منذ مارس 2020 بعد جائحة كوفيد.

وتأتي تصريحات الفارس قبيل توجهه إلى فيينا لحضور الاجتماع يوم الأربعاء في وقت تشهد فيه أسعار النفط تراجع ـ من مستويات مرتفعة وصلت إليها هذا العام ـ بعد تصاعد حدة المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

في رد على سؤال إذا ما ستتجه المجموعة إلى خفض الإنتاج بـ1 إلى 1.5 مليون برميل يوميا وهو ما نقلته وسائل إعلام عالمية عن مصادر قال أحد المندوبين في المجموعة لموقع زاوية عربي "لا تزال النقاشات دائرة."

أفادت مصادر لوكالة رويترز يوم الاثنين أن المجموعة تناقش خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا مع احتمال أن تقوم دول بمفردها بتخفيضات طوعية، وهو ما ترجح رويترز بأن يكون أكبر حجم خفض للإنتاج منذ عام 2020 عندما خفضت أوبك بلس الإنتاج بمقدار قياسي بلغ 10 ملايين يوميا مع انهيار الطلب بسبب جائحة كوفيد.

وقامت أوبك بلس على مر العامين الماضيين بإلغاء تلك التخفيضات القياسية عبر زيادة تدريجية للإنتاج.

"هناك فرق بين الخفض المعلن عنه والخفض الفعلي وسيكون الخفض الفعلي أصغر بكثير اذ الكثير من الدول الأعضاء في أوبك بلس تكافح لتلبية حصتها. وبما أن الأمور لا تزال كما هي، من المتوقع أن يستمر الضغط التصاعدي على الأسعار ولكن إلى أين ستتجه الأسعار؟ سيعتمد ذلك على عوامل مهمة مثل آفاق الاقتصاد،" بحسب كارول نخلة الرئيسة التنفيذية لشركة "كريستول إنرجي" ومقرها لندن.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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