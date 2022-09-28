PHOTO
فيديو: ما هي الطاقة الاحتياطية للنفط ولماذا يخشى العالم من تراجعها؟
أصبحت الطاقة الاحتياطية للنفط هاجس الأسواق مع انتعاش الطلب بعد جائحة كورونا والقلق من أن تؤدي العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا من شح في الإمدادت
٢٨ سبتمبر، ٢٠٢٢
بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام
ZAWYA 2022 ©