أعلنت منظمة أوبك المصدرة للنفط أنها خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام بـ 100 ألف برميل يوميا إلى 2.5 مليون برميل في اليوم، في تقرير شهري أصدرته يوم الاثنين.

وقالت أوبك إنها خفضت توقعاتها للطلب في الربع الثالث والرابع بسبب سياسة صفر كوفيد 19 في الصين وحالة عدم اليقين الجيوسياسية وأنشطة اقتصادية وصفتها بـ "الأضعف".

وأضافت أن الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيرتفع بـ 1.3 مليون برميل يوميا أي أقل من الـ 1.4 مليون برميل يوميا التي توقعتها في تقرير أكتوبر فيما لم تغير نظرتها عن تقريرها السابق لنمو الطلب من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما خفضت نظرتها لنمو الطلب عام 2023 بـ 100 الف برميل يوميا عن التوقعات السابقة إلى 2.2 مليون برميل يوميا وأشارت إلى أن نمو الطلب على النفط سيواجه تحدي من حالة عدم اليقين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وتدابير احتواء كوفيد 19 والتطورات الجيوسياسية.

ولم تعدل أوبك من توقعاتها في تقريرها الشهري لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.7% عام 2022 و2.5% عام 2023 وقالت إنها تعكس حالات الغموض التي قد تؤثر على نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع من 2022 والفترات المتتالية.

للمزيد عن تقرير أوبك في أكتوبر

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطلب على النفط إلى 99.6 مليون برميل في 2022 أي أقل بقليل عن توقعات الشهر الماضي.

وبحسب التقرير عن مصادر ثانوية، تراجع إنتاج الدول الأعضاء في أوبك الـ 13 بمقدار 210 ألف برميل يوميا مقارنة بسبتمبر إلى 29.49 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وأظهر جدول أوبك ارتفاع إنتاج نيجيريا والعراق فيما انخفض إنتاج كل من السعودية وأنغولا.

وفي أكتوبر، وفقا لمصادر ثانوية بلغ إنتاج السعودية وهي أكبر دولة منتجة للبترول في أوبك 10.83 مليون برميل يوميا بانخفاض 149 ألف برميل في اليوم عن سبتمبر.

وتوقعت أوبك أن ينمو المعروض من خارج دول المنظمة بمقدار 1.9 مليون برميل في اليوم في 2022 أي أقل بـ 30 ألف برميل يوميا مقارنة بالتقديرات السابقة.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا