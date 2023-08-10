أبقت منظمة أوبك المصدرة للنفط توقعاتها لنمو الطلب على النفط لهذا العام والعام القادم بدون تغيير، بينما رفعت توقعات النمو الاقتصادي، بحسب تقرير المنظمة الشهري الصادر الخميس.

وتوقعت أوبك، في تقريرها أن ينمو الطلب على النفط - بدون تغيير عن التوقعات السابقة - بمقدار 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام و 2.25 مليون برميل في اليوم في 2024.

ورفعت أوبك توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري ل2.7% من 2.6% التي توقعتها في تقرير يوليو. ورفعت أيضا تقديراتها بشأن النمو في 2024 إلى 2.6% من 2.5% الشهر الماضي.

وحسب التقرير الشهري، انخفض إنتاج الدول الأعضاء وعددها 13 دولة، في يوليو بنحو 836 ألف برميل في اليوم إلى 27.31 مليون برميل يوميا من 28.19 مليون برميل يوميا في يونيو بعد الخفض الطوعي الذي قامت به السعودية.

وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر تمديد خفض طوعي لإنتاجها من النفط، والذي أعلنت عنه سابقا ويبلغ مليون برميل يوميا، ليشمل شهر سبتمبر المقبل.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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