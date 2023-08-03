* تم التحديث بقرار روسيا



أعلنت السعودية، يوم الخميس، تمديد خفض طوعي لإنتاجها من النفط، كانت أعلنت عنه سابقا ويبلغ مليون برميل يوميا، ليشمل شهر سبتمبر المقبل.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، في بيان، إن القرار يهدف لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها) بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، مضيفة أن هناك إمكانية لتمديد وزيادة هذا الخفض.

وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر سبتمبر 2023 ما يقارب 9 مليون برميل يوميا، وفق الوزارة.

وضمن المساعي لاستقرار أسواق البترول، كانت السعودية أعلنت في 3 يوليو الماضي، تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو لشهر آخر، أي حتى أغسطس مع إمكانية تمديده، على أن يبلغ إنتاج المملكة في شهر أغسطس نحو 9 مليون برميل يوميا.

وتطبق السعودية وهي أكبر مصدر للنفط في العالم سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

والخميس أيضا، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، وفق وكالة رويترز، أن موسكو ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر، لضمان بقاء سوق النفط متوازنة.

وكانت روسيا تعهدت سابقا بخفض إنتاجها النفطي بنحو 500 ألف برميل يوميا منذ مارس وحتى نهاية العام.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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