تخطت أسعار خام برنت العالمية، يوم الثلاثاء، 87 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في أكثر من 4 أشهر.

وارتفعت أسعار خام برنت الثلاثاء بحوالي 50 سنت للبرميل بنسبة ارتفاع بنحو 0.6% مقارنة بيوم الاثنين، لتصل إلى 87.38 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر الماضي.

وبذلك تكون أسعار خام برنت العالمية ارتفعت بحوالي 13.4% منذ بداية العام.

وخلال آخر أسبوع فقط، ارتفعت أسعار خام برنت عالميا بحوالي 6.7% من مستوى 81.92 دولار للبرميل في 12 مارس الجاري.

ارتفاع أسعار النفط يأتي في ظل تقلبات جيوسياسية وتطورات تتعلق بإمدادات أسواق النفط، بالتزامن مع تثبيت توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط. وشهد الأسبوع الماضي استهداف أوكرانيا لمنشآت نفطية في روسيا في ظل الحرب المندلعة منذ فبراير 2022.

فيما كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أبقت - في تقريرها الشهري الصادر في 12 مارس الجاري – على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025، متوقعة أن ينمو بنحو 2.25 مليون برميل يوميا و1.85 مليون برميل يوميا في عامي 2024 و2025 على التوالي، وبذلك يكون الطلب المتوقع يوميا في العامين أكبر من عام 2023.

وكان الطلب العالمي على النفط قد تجاوز 102 مليون برميل يوميا في عام 2023، ليتخطى مستويات ما قبل كوفيد - 19 عند 100 مليون برميل يوميا في 2019.

وفي وقت سابق من مارس الجاري كانت دول بتحالف أوبك بلس (منظمة أوبك وحلفاؤها) قررت تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط إلى نهاية يونيو المقبل بدلا من نهاية مارس الجاري، بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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