تراجعت أسعار النفط الأربعاء، مع أنباء عن مساعي للتوصل لاتفاق محتمل لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران المستمرة للأسبوع الرابع على التوالي.

وأفادت تقارير أن الإدارة الأمريكية أرسلت لإيران مقترح يتضمن 15 بند لإنهاء الحرب. ومن شأن التوصل لاتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في المنطقة، أن يقلل من حدة اضطرابات الإمدادات التي تأثرت نتيجة إغلاق إيران مضيق هرمز الذي يعبر من خلاله نحو خمس النفط العالمي.

وحسب بيانات السوق، فبحلول الساعة 11:20 صباحا بتوقيت الإمارات، تداولت العقود الآجلة لخام برنت حول 100 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت بنحو 5.9% في وقت سابق من الجلسة إلى 98.28 دولار للبرميل.

وبحلول نفس التوقيت تداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي حول مستوى 89 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق بنحو 5.1% إلى 87.68 دولار للبرميل.

تأتي تحركات الأسعار فيما نقلت وسائل إعلام دولية، أن إيران تعتزم السماح بعبور السفن من مضيق هرمز مقابل رسوم لضمان عبور آمن عبر الممر المهم في تجارة النفط، فيما أفادت تقارير بأن إيران أبلغت مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية بإمكانية عبور "السفن غير المعادية" مضيق هرمز شرط التنسيق مع السلطات الإيرانية.

ووفق تقارير إعلامية، فإن المقترح الأمريكي المقدم لوقف الحرب في إيران يتضمن: تفكيك برنامج إيران النووي، وقف دعم الجماعات الحليفة وإعادة فتح مضيق هرمز.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

