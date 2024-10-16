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جمع الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة ايه دي ان اتش للتموين ADNH الإماراتية في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 864 مليون درهم ( 235.3 مليون دولار)، مع تسعير السهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري بسعر 0.96 درهم للسهم الواحد، وفق بيانات اطلعت عليها زاوية عربي، الأربعاء.

كانت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وهي شركة خدمات ضيافة مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، أعلنت طرح 900 مليون سهم تمثل 40% من شركتها التابعة ايه دي ان اتش للتموين ADNH في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكان النطاق السعري للطرح بين 0.91 و 0.96 درهم للسهم الواحد.

ووفق بيانات الشركة، ستبلغ القيمة السوقية لـ "ايه دي ان اتش للتموين" نحو 2.16 مليار درهم عند الإدراج، ويتوقع إدراج السهم في 23 أكتوبر الجاري.

وقد تم تغطية الطرح العام الأولي عدة مرات في كل شريحة من الاكتتاب، مع طلب كبير من المستثمرين الدوليين والإقليميين، حسب الشركة.

وامتدت فترة الاكتتاب من 7 أكتوبر الجاري، وحتى 14 أكتوبر للأفراد و15 أكتوبر للمؤسسات.

تأسست شركة ايه دي ان اتش للتموين في 2001، وتعمل في تقديم خدمات الطعام وخدمات التنظيف والدعم في سوق الإمارات، كما تعمل في السعودية من خلال شركة مشتركة "كومباس العربية" تمتلك فيها 30%.

للمزيد: طرح جديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية.. نظرة على شركة ايه دي ان اتش للتموين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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