ستطرح شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، وهي شركة خدمات ضيافة مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حصة من شركتها التابعة ايه دي ان اتش للتموين ADNH في السوق أكتوبر الجاري.

وتنتعش الطروحات الأولية في الأسواق الخليجية مؤخرا وسط منافسة على جذب الاكتتابات العامة.

وقد استقبل سوق أبوظبي للأوراق المالية في سبتمبر طرح شركة إن إم دي سي اينيرجي "NMDC اينيرجي" - والمعروفة سابقا بشركة الإنشاءات البترولية الوطنية- وسط طلب قوي من المستثمرين.

تفاصيل عن الطرح والشركة

(وفق نشرة الطرح وموقع الشركة)

- تأسست شركة ايه دي ان اتش للتموين في 2001، كمشروع مشترك بين شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ومجموعة كومباس.

- تعمل في تقديم خدمات الطعام، وخدمات التنظيف والدعم في سوق الإمارات، كما تعمل في السعودية من خلال شركة مشتركة "كومباس العربية" تمتلك فيها 30%.

- مطلع 2024، استحوذت أبوظبي الوطنية للفنادق على حصة كومباس، وأصبحت ايه دي ان اتش للتموين تابعة بالكامل لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق المالكة لفنادق في أبوظبي بينها ريتز كارلتون وبارك حياة وشيراتون.

- سيتم طرح 900 مليون سهم، تمثل 40% من رأس مال ايه دي ان اتش للتموين، وتم تعيين بنك أبوظبي الأول ليكون مستشار الإدراج.

- سيتم الطرح العام الأولي على فئتين للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، على أن يخصص 10% من أسهم الطرح لمساهمي شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، لتكون لهم الأولوية.

- سيُعلن عن النطاق السعري وبدء الاكتتاب يوم 7 أكتوبر الجاري، على أن ينتهي اكتتاب الأفراد والمستثمرين في أبوظبي الوطنية للفنادق يوم 14 أكتوبر، وينتهي اكتتاب المؤسسات 15 أكتوبر.

- من المتوقع إدراج السهم وبدء التداول عليه في 23 أكتوبر الجاري.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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