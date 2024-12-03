تم تغطية الاكتتاب العام للأفراد في الطرح العام الأولي للمصرف المتحد - التابع للبنك المركزي المصري - في البورصة المصرية بنحو 59 مرة، وفق بيان للبورصة الثلاثاء.

وانتهت الثلاثاء فترة اكتتاب الأفراد في نحو 16.5 مليون سهم مثلت 5% من إجمالي الطرح، وامتدت فترة الاكتتاب منذ 27 نوفمبر. وتلقى الاكتتاب العام طلبات بنحو 974.29 مليون سهم.

"تغطية الاكتتاب العام للمصرف المتحد بهذا الحجم لم يكن متوقعا، لكنه أمر جيد،" وفق أحمد ناشي، محلل الأسواق المالية في شركة CFI للتداول بمصر، لزاوية عربي.

كانت الحكومة تسعى لبيع المصرف لمستثمر استراتيجي لكنها لم تتمكن من التوصل لاتفاق، ما جلعها تلجأ للبورصة لطرح نحو 330 مليون سهم تمثل 30% من المصرف المتحد للاكتتاب مع إتاحة نسبة ضئيلة للاكتتاب العام تمثل 5% فقط من أسهم الطرح.

وقد تم تغطية الاكتتاب الخاص البالغ 313.5 مليون سهم 6 مرات تقريبا. وسيجمع الطرح نحو 4.6 مليار جنيه (92.5 مليون دولار) بعد أن تم تسعير السهم عند 13.85 جنيه.

"الاكتتاب العام اجتذب سيولة الأفراد المتخارجة من أسهم مدرجة بالفعل، وسط توقعات بأداء جيد لسهم المصرف المتحد في أول جلستي تداول،" حسب ناشي.

ولم يُعلن بعد موعد بدء تداول السهم في البورصة المصرية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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