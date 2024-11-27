سيجمع الطرح العام الأولي للمصرف المتحد المصري التابع للبنك المركزي، نحو 4.6 مليار جنيه ( 92.6 مليون دولار) بعد أن تم تسعير السهم عند 13.85 جنيه (0.28 دولار)، حسب بيان الأربعاء.

كانت الحكومة تسعى لبيع المصرف لمستثمر استراتيجي لكنها لم تتمكن من التوصل لاتفاق، ما جلعها تلجأ للبورصة لطرح نحو 330 مليون سهم تمثل 30% من المصرف المتحد للاكتتاب مع إتاحة نسبة ضئيلة للأفراد تمثل 5% فقط من أسهم الطرح.

وقال المصرف في بيان للبورصة الأربعاء إنه تم تغطية اكتتاب المؤسسات 6 مرات تقريبا، فيما يجري اكتتاب الأفراد خلال 27 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر.

وقد تم تسعير السهم بالقرب من الحد الأدنى للنطاق السعري الذي كان بين 12.7 و 15.6 جنيه للسهم الواحد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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