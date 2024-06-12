توقع عمرو أبو العنين الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، إطلاق أول صندوق استثمار لمحاكاة مؤشر البورصة المصرية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بداية الربع الثالث من العام الجاري، بعد إتمام الحصول على موافقة إدارة البورصة على طلب الشركة لاستخدام المؤشر وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الصندوق.



وأعلنت البورصة المصرية، الأربعاء، إطلاق مؤشر الشريعة EGX33 Shariah Index ويضم 33 شركة تتفق أنشطتها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتمثل الشركات 16 قطاع.

وقال أبو العنين، لزاوية عربي، إن الصندوق سيكون اسمه "مصر شريعة اكويتي" وسيستثمر في أسهم الشركات المدرجة بمؤشر الشريعة في البورصة المصرية ويحاكي عوائد المؤشر.



ويضم المؤشر شركات مثل مجموعة طلعت مصطفى القابضة وإعمار مصر للتنمية، وسوديك، أوراسكوم كونستراكشون، أوراسكوم للتنمية مصر، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، مصرف أبوظبي الإسلامي مصر وبنك فيصل الإسلامي المصري، وأبو قير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو".

وقال أبو العنين إن "إطلاق هذا المؤشر هو خطوة هامة جدا في تطوير وتوسع سوق المال نحو جذب استثمارات جديده للسوق وتم باحترافية ومنهجية عالية جدا من إدارة البورصة المصرية".

ترويج في الخليج

وتستهدف الشركة أن يصبح الصندوق من أكبر 5 صناديق في مجال صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق وعددها 12 صندوق (بما في ذلك الصناديق المتوازنة منها، والتي تعتمد على توازن بين الأسهم والعائد النقدي) خلال عام من إطلاقه، وفق أبو العنين.

وستروج الشركة للصندوق في مصر والسوق الخليجي، خاصة مع توسع شركة سي آي كابيتال في السعودية والإمارات. وقال أبو العنين "نستهدف جذب مستثمرين من هذه الأسواق.. عندنا جهات متعددة لتلقي الاكتتابات والاستثمارات في الصندوق".

وتدير شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول، أصول بنحو 70 مليار جنيه، وأطلقت في أكتوبر 2022، صندوق "مصر اكويتي" وهو أول صندوق من نوعه يحاكي عوائد المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية (EGX30 Capped)، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة أسهم تستهدف تمثيل مقارب للمؤشر.



وقال الرئيس التنفيذي، إن الشركة تعمل حاليا على إطلاق صندوقين آخرين "نتوقع إطلاقهم قبل نهاية العام (2024)،" لكنه لم يفصح عن تفاصيل أكثر عنهما.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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