القاهرة في 11 يونيو 2024:

أعلنت اليوم شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، عن اعتزام شركة سي آي كابيتال استس مانجمنت لإطلاق اول صندوق يحاكي المؤشر المتوافق مع الشريعة الإسلامية فور الحصول على الموافقات التشريعية اللازمة.

وسيتم إطلاق الصندوق كثاني صندوق لمحاكاة مؤشرات البورصة المصرية، وذلك بعد إطلاق الشركة لصندوق "مصر اكويتي" في أكتوبر 2022، وهو أول صندوق من نوعه يحاكي عوائد المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية (EGX30 Capped)، وذلك من خلال الاستثمار في محفظة أسهم تستهدف تمثيل مقارب للمؤشر.

ويأتي إطلاق الصندوق الجديد ضمن خطط شركة سي آي كابيتال لإطلاق أوعية استثمارية جديدة تلبي الاحتياجات المتنامية للمستثمرين سواء المؤسسات أو الأفراد داخل وخارج مصر، حيث أوضح عمرو أبو العنين الرئيس التنفيذي لشركة سي آي استس مانجمنت أن الشركة تنتهج استراتيجية لتنويع باقة المنتجات الاستثمارية التي تقدمها للعملاء، مع العمل بالتوازي على ترسيخ ريادة الشركة من حيث حجم الأصول المدارة، وعدد الصناديق والمحافظ وتنوع باقة المنتجات المقدمة للعملاء.

وأضاف أن الشركة تستهدف جذب عملاء جدد للبورصة المصرية بعد النجاح الكبير الذي حققه صندوق "مصر اكويتي"، حيث نجحت الشركة في عقد شراكات استراتيجية مع عدة جهات متلقية تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا المالية لتسهيل وصول العملاء بأكبر شكل ممكن لسوق الأسهم المصري.

يذكر ان شركة سي آي كابيتال لإدارة الأصول أنهت عام 2023 كأكبر مدير للأصول في السوق المصري من حيث عدد الصناديق والمحافظ المدارة وحجم الأصول، وصنفت ضمن أكبر 30 مدير للاستثمار في الشرق الأوسط. ووصل إجمالي حجم الأصول المدارة إلى 69.5 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الأول من عام 2024، وهو الأعلى في السوق المصري. كما توجت الشركة بجائزة أفضل مدير للأصول في مصر والشرق الأوسط وافريقيا من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية المعنية بإدارة الصناديق والمحافظ.

نبذة عن شركة سي آي كابيتال

شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (رمز CICH EY، CICH.CA) هي المجموعة الرائدة في مجالات بنوك الاستثمار والخدمات المالية غير المصرفية بالسوق المصري.

ومن خلال المقر الرئيسي في القاهرة وتواجد الشركة في نيو يورك ودبي، توفر شركة سي آي كابيتال باقة متكاملة من الحلول المالية لقاعدة متنوعة من العملاء الدوليين والاقليميين والمؤسسات المالية الكبرى ومكاتب استثمار العائلات والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للمستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية.

ومن خلال خدماتها المتكاملة، استطاعت الشركة ان ترسخ مكانتها الرائدة في تقديم خدماتها الاستشارية في مجالات زيادة رأس المال وصفقات الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية، وخدمات أمناء الحفظ والبحوث. ومن خلال شركتها التابعة، كوربليس، تقوم الشركة بتقديم خدمات تأجير تمويلي متكاملة من ضمنها التأجير التمويلي للسيولة والعمليات بالإضافة لخدمات البيع وإعادة التأجير لقاعدة عملاء متنوعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وشركات كبرى.

كما تقدم شركة سي آي كابيتال القابضة خدمات تمويل متناهي الصغر من خلال شركتها التابعة ريفي، وهي أول شركة تحصل على ترخيص تقديم هذه الخدمة في مصر. ويتكون فريق عمل الشركة من أكثر من 4000 موظف محترف يعدون من أكثر الكوادر خبرة وتنوعًا في السوق المصري. ويعد بنك مصر، أحد أعرق البنوك العاملة في مصر وأفريقيا المساهم الرئيسي في شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

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