دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران - التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي - يومها الـ 12 الأربعاء، فيما انخفضت أسعار النفط مع وجود مقترحات بسحب من احتياطيات النفط لتغطية النقص في الإمدادات نتيجة الحرب.

تفاصيل الأسواق

(وفق بيانات الأسواق)

بحلول الساعة 10:04 صباحا بتوقيت الإمارات، تداولت العقود الآجلة لخام برنت حول مستوى 87 دولار للبرميل وخام ‌غرب تكساس الوسيط حول مستوى 83 دولار للبرميل.

وفي افتتاح تعاملات الأربعاء، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.2% ومؤشر سوق أبوظبي المالي بنحو 0.1%.

وسجلت العقود الفورية للذهب بعض المكاسب لتتداول حول 5,197 دولار للأوقية.

