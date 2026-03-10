*تم تحديث تفاصيل السوق

حققت غالبية البورصات العربية مكاسب خلال تعاملات الثلاثاء، فيما انخفضت أسعار النفط لما دون الـ 100 دولار للبرميل.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران - التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي - يومها الـ 11 وسط مخاوف من تفاقم التداعيات على الأسواق خاصة بعد أن ارتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية الاثنين وصلت إلى 119.5 دولار للبرميل.

وبدأت أسعار النفط في الانخفاض، بعد أن صرح الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب، بأن بلاده ستتخلى عن بعض العقوبات المتعلقة بالنفط، لدعم الإمدادات من أسواق أخرى بخلاف دول الشرق الأوسط التي تعطلت بسبب إغلاق مضيق هرمز، وذلك بهدف خفض الأسعار.

تفاصيل الأسواق

- بحلول الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت الإمارات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو3%. فيما سجل سعر سهم سوق دبي المالي ارتفاع بنحو 6% في بداية التعاملات.

- بحلول نفس التوقيت، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1%.

- ارتفع مؤشر بورصة السعودية الرئيسي بنسبة 0.5%.

- ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي بنحو 1.6%.

- تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.6%.

- ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 1%.

- خلال نفس التوقيت، سجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت مستوى تداول حول 90.6 دولار للبرميل، فيما تجاوزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستوى 86 دولار للبرميل.

- أما العقود الفورية للذهب، فسجلت بحلول نفس التوقيت بعض المكاسب تداول حول 5,181 دولار للأونصة.

